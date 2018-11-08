2018-11-08T08:58:07+03:00
Общество

Фрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького

Известные петербуржцы подписались под обращением депутата Дениса Четырбока к главе города
Петр КИБЕР
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Фрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького. Фото: Пресс-служба депутата ЧетырбокаФрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького. Фото: Пресс-служба депутата Четырбока
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Борьба за сохранение ДК имени Горького в нынешнем виде вышла на новый уровень. Теперь под письмом депутата ЗакСа Дениса Четырбока подписались знаменитые артисты, которые поддержали просьбу выкупить в собственность города дом культуры, чтобы он не достался коммерсантам.

- Эдита Пьеха, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Михаил Боярский, Евгений Киндинов, Нина Усатова, Сергей Маковецкий, Елена Яковлева, Юрий Стоянов, Сергей Захаров, Сергей Мигицко, Лариса Луппиан, Анна Алексахина, Игорь Верник, Дмитрий Назаров, Марина Зудина, - приводит список подписавшихся знаменитостей пресс-служба Дениса Четырбока.

Напомним, что борьба за ДК имени Горького началась еще в сентябре 2018 года. Тогда депутаты обратились к Георгию Полтавченко с просьбой выкупить объект в собственность города, так как появились опасения, что нынешний владелец – Ленинградская федерация профсоюзов может продать здание коммерсантам.

Позднее уже врио губернатора Беглов заявил, что у города дефицитный бюджет и отказался приобретать ДК за 650 миллионов рублей. Теперь главе Северной столицы придется вернуться к вопросу еще раз.

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