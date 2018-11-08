Проект развязки Московского шоссе и Дунайского проспекта обойдется Петербургу почти в 14 миллионов рублей
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга опубликовал заявку на проведение проектных работ по подготовке технической документации дорожной развязки Московского шоссе и Дунайского проспекта.
- Победитель аукциона должен разработать проект планировки территории. Срок выполнения работы – ноябрь 2020 года, - говорится в заявке на сайте госзакупок.
Максимальная сумма, которую Смольный готов заплатить проектировщикам – 13,8 миллионов рублей. При этом стоимость строительства самой развязки оценивается в сумму от пяти миллиардов рублей и до бесконечности. Причем власти Петербурга надеются получить часть денег из федерального бюджета.
Надо сказать, что разгрузить перекресток Московского шоссе и Дунайского проспекта хотят уже давно. Здесь регулярно собираются пробки, как раньше было на пересечении Дунайского с Пулковским шоссе, но там уже путепровод появился пару лет назад, теперь очередь за Московской трассой.