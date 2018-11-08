2018-11-08T10:25:00+03:00
Авто

Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода

Причиной ограничений станут строительные работы на фасаде одного из зданий
Петр КИБЕР
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Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода.Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новые неприятности ждут петербургских автомобилистов я 9 ноября. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) города сообщает о новых ограничениях на дорогах. И одним из самых заметных станет закрытие полосы на Владимирском проспекте.

- С 9 ноября 2018 года и по 31 мая 2019 года будет ограничен проезд на участке от Стремянной улицы до Невского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Причиной для частичного перекрытия дороги станут работы на фасаде одного из зданий, выходящего на Владимирский проспект. Для проведения ремонта здесь установят леса и забор, что отнимет кусок проезжей части у четырехколесных обитателей Петербурга.

Кроме этого, с 10 по 17 ноября ограничивается проезд по бульвару Новаторов от Трамвайного проспекта до улицы Подводника Кузьмина, исключая перекресток с Ленинским проспектом. Также С 10 ноября по 7 декабря закрывается проезд от четной до нечетной стороны бульвара Новаторов, а также С 18 ноября по 21 ноября закрывается движение по четной и нечетной стороне бульвара Новаторов от Трамвайного проспекта до Ленинского. Причиной неудобств станет замена бордюрного камня.

А в Московском районе, из-за ремонта труб, С 10 по 14 ноября ограничат движение на перекрестке улиц. Костюшко и Галстяна, а также1-го Предпортового и 5-го Предпортового проездов. С 15 по 26 ноября частично закроется проезд у дома номер 1 по 5-му Предпортовому проезду.

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