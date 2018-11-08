СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-08T11:04:56+03:00

Следком начал проверку после избиения 16-летнего парня в оздоровительном лагере в Ленобласти. Фото: Ксения КАЗАКОВА

Подростка положили в больницу с ушибами и гематомами

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Следственное управление СК по Ленинградской области начало проверку по факту избиения 16-летнего воспитанника Центра для детей-сирот в летнем оздоровительном лагере в поселке Цвелодубово.

- Установлено, что днем 1 ноября 2018 года между двумя воспитанниками Центра произошел конфликт, в ходе которого 16-летний подросток несколько раз ударил своего сверстника, - сообщает пресс-служба управления СК по Ленинградской области.

Через некоторое время побитый юноша почувствовал себя плохо и обратился к воспитателям. Те вызвали скорую помощь, а медики, осмотрев парня, забрали его в больницу.

Уже в клинике у подростка диагностировали гематомы спины и подкапсульную гематому селезенки. Сейчас пострадавший находится на лечении, а следователи выясняют, куда смотрели воспитатели «Центра содействия семейному воспитанию номер 9», когда дрались их ученики.