2018-11-08T11:37:09+03:00
Авто

Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика

Ограничения коснутся движения троллейбуса маршрута номер 7
Петр КИБЕР
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Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика.Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика.Фото: Александр ГЛУЗ
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Новый год уже близко, хотя пока петербургская погода никак не напоминает горожанам о приближении главного зимнего праздника. Но готовиться к торжеству надо заранее. Вот и в центре Петербурга временно закроют движение по Биржевому мосту, чтобы снять видеоклип «Ночь перед Рождеством».

- В связи с проведением съемок новогоднего ролика с 20:00 9 ноября до 5:00 10 ноября меняется троллейбусное движение маршрута номер 7, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Чтобы не мешать телевизионщикам, троллейбусы пойдут по следующему пути: от конечной остановки «Таллинская улица», далее по действующей трассе до Университетской набережной, по ней, по Кадетской линии, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Таллалихина, Съезжинской улице, Большому проспекту Петроградской стороны, набережной реки Ждановки и далее до конечной остановки «Петровская площадь».

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