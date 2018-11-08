СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-08T12:14:31+03:00

В одной из школ Петербурга восьмиклассница проглотила сразу 130 таблеток. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

14-летнюю девочку с острым отравлением госпитализировали в детскую больницу

Изменить размер текста: A A

Полиция Санкт-Петербурга разбирается в причинах отравления 14-летней школьницы, которая наглоталась таблеток прямо в стенах образовательного учреждения. Сейчас восьмиклассница находится в больнице.

- 7 ноября в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что в одну из детских клиник города с острым отравлением медикаментами была доставлена 14-летняя девочка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По той информации, которую полицейским передали врачи, в школу их выхвали преподаватели, которые обнаружили отравившуюся восьмикласницу. После промывания желудка, которое девушке провели в больнице, оказалось, что она проглотила около 130 различных таблеток.

По счастью, жизнь подростку удалось спасти. Теперь в причинах происшествия разбираются правоохранительные органы.