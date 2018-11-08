Сегодня, 8 ноября, «Зенит» сыграет с «Бордо» в Лиге Европы

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-08T12:43:16+03:00

Петербуржцы уже прибыли во Францию, но оставили дома Дзюбу и Ивановича

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Сегодня на стадионе «Матмут Атлантик» во Франции состоится встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в которой сразятся местный «Бордо» и петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые уже успели провести тренировку и пообщаться с журналистами.

- Мы знаем, как силен соперник, но уже играли с ними на своем поле, изучили их и сделаем все, чтобы увезти в Санкт-Петербург три очка, - приводит слова защитника Эммануэля Мамманы с предматчевой пресс-конференции сайт «Зенита».

В то же время главный тренер петербуржцев Сергей Семак объяснил, почему не взял с собой ведущих игроков команды – Артема Дзюбу и Бронислава Ивановича. Первый, по словам наставника, получил травму в матче с «Ахматом», а второй банально устал, так как на него выпадает очень большая нагрузка из-за отсутствия замен по ходу игр.

Не поможет сине-бело-голубым в Бордо и Евгений Чернов, который попросту не заявлен в еврокубки.

Напомним, что матч начнется в 23:00 по петербургскому времени. Победа гарантирует «Зениту» выход в следующий этап розыгрыша Лиги Европы.