Житель Волхова выловил из реки мешок с оружием

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-08T12:57:29+03:00

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Охотничье ружье Simson 1950 года, ствол Sauer и три цевья - вот с таким уловом вернулся 33-летний житель Волхова с отдыха на реке Сясь около деревни Воскресенская горка. Все это добро мужчина нашел в водоеме. Оружие было в мешке, на который он и наткнулся. Недолго думая, бдительный гражданин сдал находку в отделение Росгвардии.

- В отделении лицензионно-разрешительной работы по Волховскому и Киришскому районам Ленинградской области регионального ГУ Росгвардии мужчина написал заявление о добровольной сдаче найденных им деталей огнестрельного оружия, - сообщили в ведомстве. - Теперь мужчина имеет право на получение денежного вознаграждения до 6 тысяч рублей. А все изъятое будет передано в территориальный отдел полиции для проведения проверки и последующей утилизации.

Утилизировать придется много. Среди комплектующих частей оружия были еще: «ТОЗ-25» калибра 16х70 1968 года выпуска с уничтоженными номерами и три ударно-спусковых механизма иностранного производства.