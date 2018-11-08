2018-11-08T12:57:29+03:00
Происшествия

Житель Волхова выловил из реки мешок с оружием

Опасную находку мужчина передал сотрудникам Росгвардии и теперь ему полагается вознаграждение
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Мешок с оружием сдал житель Волхова в Росгвардию.Мешок с оружием сдал житель Волхова в Росгвардию.
Изменить размер текста:

Охотничье ружье Simson 1950 года, ствол Sauer и три цевья - вот с таким уловом вернулся 33-летний житель Волхова с отдыха на реке Сясь около деревни Воскресенская горка. Все это добро мужчина нашел в водоеме. Оружие было в мешке, на который он и наткнулся. Недолго думая, бдительный гражданин сдал находку в отделение Росгвардии.

- В отделении лицензионно-разрешительной работы по Волховскому и Киришскому районам Ленинградской области регионального ГУ Росгвардии мужчина написал заявление о добровольной сдаче найденных им деталей огнестрельного оружия, - сообщили в ведомстве. - Теперь мужчина имеет право на получение денежного вознаграждения до 6 тысяч рублей. А все изъятое будет передано в территориальный отдел полиции для проведения проверки и последующей утилизации.

Утилизировать придется много. Среди комплектующих частей оружия были еще: «ТОЗ-25» калибра 16х70 1968 года выпуска с уничтоженными номерами и три ударно-спусковых механизма иностранного производства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года
На севере Петербурга нашлась незаконная велодорожка
Полиция: причиной жесткой посадки АН-2 под Архангельском стало обледенение
Фура сплющила «Волгу» в массовом ДТП на Московском шоссе под Петербургом
Вертолет спасателей не может приземлиться возле совершившего жесткую посадку Ан-2 под Архангельском
Сегодня, 8 ноября, «Зенит» сыграет с «Бордо» в Лиге Европы
В одной из школ Петербурга восьмиклассница проглотила сразу 130 таблеток
Биржевой мост в Петербурге закроют из-за съемок новогоднего видеоролика
Следком начал проверку после избиения 16-летнего парня в оздоровительном лагере в Ленобласти
Движение по Владимирскому проспекту в Петербурге ограничат на полгода
Глава ФАС Игорь Артемьев не пойдет в губернаторы Петербурга
Проект развязки Московского шоссе и Дунайского проспекта обойдется Петербургу почти в 14 миллионов рублей
Фрейндлих, Пьеха, Басилашвили и Боярский попросили Беглова «спасти» ДК имени Горького
Градостроительный совет Петербурга отклонил проект реконструкции СКК
Станцию метро «Горный институт» не переименуют в честь Собчака
Ночью в Купчино сгорели четыре машины