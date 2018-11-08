СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-08T13:00:27+03:00

Фура сплющила «Волгу» в массовом ДТП на Московском шоссе под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today

В аварии побились еще микроавтобус и легковая иномарка

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Серьезное ДТП произошло днем 8 ноября в районе поселка Красный Бор на Московском шоссе под Петербургом. Около 12:00 на трассе5 столкнулись грузовой тягач «Скания», отечественная «Волга», микроавтобус «Форд» и легковушка «Рено Меган».

- Очень длинный тормозной путь. Скорая на месте, есть пострадавшие. Остальные спецслужбы также прибыли, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, несмотря на то, что «Волгу» зажало между грузовиком и микроавтобусом, а сама машина оказалась почти в состоянии «всмятку», находившиеся в отечественной легковушке люди выжили.

И если водителям и их пассажирам повезло, то машины побились очень серьезно. Под списание пойдет не только «Волга», но и «Рено Меган», у которого снесена задняя и передняя части. Грузовик, который вез щебень в полуприцепе, пострадал меньше. Отделался и «испугом» микроавтобус «Форд».

Пока на месте аварии продолжают работать экстренные службы, а сотрудники ГИБДД «разруливают» пробку, мгновенно собравшуюся из-за ДТП.