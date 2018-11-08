2018-11-08T14:47:14+03:00
Общество

Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года

Регулярное движение маршрутов 1М, 2М, 3М, 4М и 5М закрывается 11 ноября
Петр КИБЕР
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Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года.Ночные автобусы Петербурга уходят на каникулы до Нового года.Фото: Тимур ХАНОВ
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Знаменитые ночные автобусы, которые в туристический сезон развозят подгулявших горожан и туристов по Санкт-Петербургу, завершают свою работу в нынешнем году. Маршруты 1М, 2М, 3М, 4М и 5М, которые копируют линии метрополитена, перестанут ходить с 11 ноября.

- В постоянном режиме по выходным дням автобусы работали с 30 апреля. В этом году ими воспользовались 59 тысяч пассажиров, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

При этом самым популярным стал маршрут 2М «Малая Балканская улица - станция метро «Парнас», повторяющий синюю ветку петербургской подземки. За время работы на нем прокатились 18 тысяч человек.

Причиной, по которой автобусы уходят на зимние каникулы, стало снижение пассажиропотока, из-за чего становится нерентабельным «гонять» большие машины по всему городу. Но, в новогоднюю ночь, четырехколесные помощники вновь выйдут на линию, чтобы отвезти напраздновавшихся петербуржцев по домам.

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