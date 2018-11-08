В Новой Голландии скоро откроют каток

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-08T15:33:32+03:00

Прокатиться по рукотворному острову на коньках можно будет уже 17 ноября

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В Новой Голландии готовятся к сезону зимних «покатушек»: на острове скоро заработает каток, который каждую зиму заливают на лужайке перед сценой. Открытие наметили на субботу, 17 ноября.

– В день открытия на льду пройдет специальная программа, во время которой каждый сможет стать участником театрализованного представления, – рассказывают на острове. – Вечером на большой сцене выступит группа «Самое большое простое число» с программой «Концерт с открытым ртом». Сценографию программы и концерта подготовил близкий друг группы, театральный режиссер Олег Глушков, известный по спектаклям в ведущих российских театрах и на европейских театральных площадках. На протяжении всего дня посетителей катка будут угощать вафельными стаканчиками и сахарными рожками.

Гостей Новой Голландии предупреждают: каток хоть и большой, более двух тысяч «квадратов», но уместиться на нем могут максимум 250 человек. А посему приезжать рекомендуют заранее.

Каток будет работать до 18 марта ежедневно с 11:00 до 21:00, а по пятницам, выходным и праздникам и до 22:30. Один сеанс – один час. На острове работает прокат коньков.