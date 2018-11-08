Появился список пострадавших во время жесткой посадки самолета под Архангельском

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-08T16:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Появился список пострадавших во время жесткой посадки самолета АН-2 под Архангельском утром 8 ноября 2018 года. Как уже писала КП, в 11.30 в лесу в 50 км от города экипаж самолета принял решение о вынужденной посадке. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа - все они остались живы, несмотря на то, что при падении у самолета оторвало крылья!

- Один человек получил травму, ему оказал помощь на месте медик, который летел этим же бортом, - рассказывают в ГУ МЧС по архангельской области.

Самолет упал в 50 км от Архангельска.

Известно, что по данным на 15.00, все пассажиры и экипаж эвакуированы. Единственного пострадавшего отвезли в больницу - его жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Схема ЧП с самолетом в Архангельске.

Список пострадавших во время ЧП с самолетом под Архангельском 8 ноября 2018 года:

1. Увакин Тимофей, 05.03.2018 г.р., видимых повреждений нет, для детального обследования направлен в детскую областную больницу, Архангельск.

2. Нечаев Андрей Александрович, 1967 г.р., диагноз: вывих кисти руки, госпитализирован в Архангельскую областную больницу, Архангельск.

3. Нечаева Валентина Николаевна, 1962 г.р., диагноз: рваная рана лица, госпитализация не требуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы падали, не дотянули до болота, борт разрушен»: Пилот, посадивший в лесу самолет без крыльев, рассказал, как совершил чудо

АН-2 разорвало на части, но никто из пассажиров не пострадал. Супруга летчика уверена, люди спаслись благодаря опыту ее мужа (подробности)