В Петербурге именем Дмитрия Медведева назвали сквер, которого нет

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-08T16:07:24+03:00

Какой еще объект можно было бы назвать в честь Медведева, решат инициаторы – петербургские ветераны Фото: Алексей ФОКИН

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Сквер имени Дмитрия Медведева едва не появился в Петербурге. Рекомендацию назвать зеленую зону, выходящую на Малую Зеленина и набережную Адмирала Лазарева, озвучили на закрытом заседании топонимической комиссии, которое прошло вчера, 7 ноября.

Речь идет о Дмитрии Александровиче Медведеве, Георге Советского Союза. Военный летчик прошел Великую Отечественную в истребительном полку на Украинском фронте, дослужился до подполковника. После войны стал заместителем командующего ракетной армией, заместителем начальника Военно-инженерной академии имени Можайского и генерал-лейтенантом авиации. С 1975-го авиатор Медведев ушел в запас и до конца жизни, до самого 1991-го, жил в Ленинграде и Петербурге, где возглавлял городской Совет ветеранов войны и труда.

– На заседании было принято окончательное решение, – сообщили «Комсомолке» в Топонимической комиссии Петербурга. – Но теперь мы его, видимо, дезавуируем: сквер исключили из списка зеленых насаждений решением суда, которое мы получили лишь сегодня.

Нет сквера – нет имени. Какой еще объект можно было бы назвать в честь Дмитрия Медведева, решат инициаторы – Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов.