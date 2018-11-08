2018-11-08T18:08:12+03:00
Происшествия

Одного из спасателей после крушения Ан-2 под Архангельском доставили в больницу с инфарктом

Сейчас ему оказывают помощь медики
Роман ЛЯЛИН
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Самолет совершил экстренную посадкуСамолет совершил экстренную посадку
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В истории с жесткой посадкой Ан-2 под Архангельском появился еще один пострадавший. Напомним, что самолет приземлился на деревья в лесу. Во время ЧП у судна оторвало хвост и крылья. Один из пассажиров получил вывих плеча, еще одна женщина ссадина на лбу. На борту был 7-месячный ребенок. К счастью, он избежал травм. Сейчас же появился еще один пострадавший.

- Один из членов спасательной бригады с диагнозом острый инфаркт доставлен в Первую городскую больницу имени Волосевич для оказания необходимой помощи, - сообщают в правительстве региона. - У остальных пассажиров тяжелых травм и жалоб нет, летевшего этим бортом ребенка вместе с мамой направили для наблюдения в областную детскую больницу.

Командир судна Александр И. не пострадал. Пилот совершил то, что его коллеги позже назовут невозможным. Мужчина посадил разрушающийся в воздухе АН-2 на деревья без единой жертвы.

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