2018-11-08T18:36:46+03:00
Происшествия

Смольный уличили в незаконных контрактах на полмиллиарда рублей

Комитет информатизации и связи заключал их без торгов
Анна ПОСЛЯНОВА
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Подрядчиком, не терпящим конкуренции, всегда был Санкт-Петербургский информационно-аналитический центрПодрядчиком, не терпящим конкуренции, всегда был Санкт-Петербургский информационно-аналитический центрФото: Алексей БУЛАТОВ
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По четырем антимонопольным делам, которые завели на Комитет информатизации и связи Петербурга этим летом, вынесли решения. УФАС поймала Смольный на заключении государственных контрактов без торгов, в сумме – на 540 с лишним миллионов рублей.

Подрядчиком, не терпящим конкуренции, всегда был ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр». Причем с ним снова заключили аналогичные контракты, невзирая на предыдущие предупреждения антимонопольщиков и решения арбитража.

Госзаказы касались использования систем, обеспечивающих обработку данных из Смольного, и системы «Безопасный город». По двум из четырех контрактов выполнить работы никто, кроме Информационно-аналитического центра, действительно, не смог бы. А вот остальные два вполне могли разыграть между всеми участниками рынка. Но не разыграли.

– Сумма по ним приближается к половине миллиарда рублей, – сообщают в УФАС Петербурга. – Комитет не смог подтвердить исключительность полномочий Центра. То есть он намерено создал преимущественные условия для него.

Комитету выдали очередное предписание.

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