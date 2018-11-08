КХЛ согласовала встречу СКА и ЦСКА на стадионе «Зенита»

СЕГОДНЯ 18:59 2018-11-08T18:59:29+03:00

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Хоккею на футбольном поле быть. Теперь уже официально: Континентальная хоккейная лига согласовала матч регулярного чемпионата СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). Игра пройдет 22 декабря на стадионе «Санкт-Петербург».

– Очередной раунд армейского дерби пройдет на одной из лучших спортивных арен России, – сообщают в КХЛ. – Хоккейный праздник будет приурочен к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Оба армейских клуба были в числе его участников.

Матч состоится в день рождения обоих клубов.

– На футбольном стадионе пройдут два хоккейных матча под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018», – отмечают в СКА. – 16 декабря на лед выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура. Оба мачта рассчитаны на семьдесят тысяч зрителей.

В ЦСКА говорят, что им «не привыкать играть на открытом воздухе». Так, в 2016-ом клуб вышел на стадион «Химик» в Твери, а в 2017-ом СКА опробовал парк Кайсаниеми в Хельсинки.

На этом приключения стадиона на Крестовском не заканчиваются. После концерта Шнура и хоккея ему предстоит Rammstein. Немецкая группа выступит на арене в апреле.