В матче 8 ноября против "Бордо" "Зенит" сыграет в пять защитников

8 Нояб. 22:21 2018-11-08T22:21:18+03:00

Болельщики верят, что будет хотя бы ничья

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Ровно в 23:00 начнется матч Лиги Европы, в котором "Зенит" в гостях сыграет против "Бордо". Стал известен стартовый состав "сине-бело-голубых" на этот поединок.

Итак, нападающих в старте два - Себастьян Дриусси и Антон Заболотный. Александр Ерохин, Леандро Паредес и Клаудио Маркизио будут играть на позициях полузащитников. А в защите - Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Луиш Нету, Эммануэль Маммана и Александр Анюков, который выйдет на поле с капитанской повязкой. Защищать ворота "Зенита" от игроков "Бордо" снова будет Андрей Лунев.

На скамейку запасных тренерский штаб во главе с Семаком посадил Кержакова, Эрнани, Оздоева, Краневиттера, Кузяева, Мака и Шатова. Артем Дзюба восстанавливается после небольшой травмы и не появится на поле как минимум еще несколько дней.