Водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку в Ленинградской области и скрылся с места ДТП
Вечером в четверг 8 ноября в Ленинградской области погибла 10-летняя девочка. Она оказалась под колесами автомобиля у дома номер 27 по улице Ленина.
Как сообщили в УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, школьница переходила через дорогу по пешеходному переходу, на котором не установлен светофор.
Очевидцы вызвали "скорую помощь", но помочь пострадавшей уже ничем не могли - от полученных травм девочка скончалась на места аварии.
Известно, что водитель не только не пришел на помощь сбитой школьнице, но даже не остановился и умчался прочь с места ДТП. Полицейские проводят проверку по факту ДТП и выясняют личность водителя.