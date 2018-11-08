Водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку в Ленинградской области и скрылся с места ДТП

8 Нояб. 23:38 2018-11-08T23:39:02+03:00

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Вечером в четверг 8 ноября в Ленинградской области погибла 10-летняя девочка. Она оказалась под колесами автомобиля у дома номер 27 по улице Ленина.

Как сообщили в УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, школьница переходила через дорогу по пешеходному переходу, на котором не установлен светофор.

Очевидцы вызвали "скорую помощь", но помочь пострадавшей уже ничем не могли - от полученных травм девочка скончалась на места аварии.

Известно, что водитель не только не пришел на помощь сбитой школьнице, но даже не остановился и умчался прочь с места ДТП. Полицейские проводят проверку по факту ДТП и выясняют личность водителя.