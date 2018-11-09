На проспекте Обуховской обороны иномарка протаранила микроавтобус «Вестей»

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-09T08:20:29+03:00

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Серьезное ДТП произошло в ночь на 9 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга. Около 2:00 на проспекте Обуховской оборону у дома 95 корпус 1 водитель «Мицубиси Лансер» не стал тормозить и на полном ходу влетел в микроавтобус «Форд» телеканала «Россия».

- В результате столкновения пострадала пассажирка легковушки. Девушку 2001 года рождения заахало в машине, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Доставать юную петербурженку пришлось спасателям, которые прибыли на место ДТП. Позднее медики осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее легкие травмы.

Известно, что за рулем «Мицубиси» был мужчина 1995 года рождения, а в микроавтобусе «Вестей» ехал только водитель 1963 года рождения. Оба серьезно не пострадали. Также как и шофер «Киа», в которую по инерции влетел «Форд» телевизионщиков.

По предварительной информации, водитель «Мицубиси» мог быть в нетрезвом состоянии. Свидетели ДТП рассказали, что за иномаркой гналась машина ДПС, однако позднее в ГИБДД опровергли эту информацию.