2018-11-09T11:25:24+03:00
Происшествия

Пожар на севере Петербурга: Над Мурино стоит столб черного дыма

По сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул в автосервисе [видео]
Петр КИБЕР
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Пожар на севере Петербурга: Над Мурино стоит столб черного дыма.Пожар на севере Петербурга: Над Мурино стоит столб черного дыма.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Клубы черного дыма, столбом поднимающиеся в небо, напугали жителей Мурино утром 9 ноября. Неподалеку от метро «Девяткино» вспыхнул автосервис. Инцидент произошел около 8:00, когда горожане собирались на работу.

В Мурино горит автосервис: Очевидцы сняли видео.

- Серьезный пожар. Сначала был виден черный дым, а потом стало понятно, что горит шиномонтаж, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». – На место приехала скорая.

Пожарные тоже прибыли и начали тушить, но близко подступиться к огню не могут, так как там что-то взрывается внутри автосервиса.

В Девяткино горит автосервис.Видео: "Комсомольская правда - Санкт-Петербург"

Очевидцы в соцсетях пишут, что кроме самого здания шиномонтажа, горят и четыре машины, стоявшие по соседству. Рядом с местом пожара находятся два частных жилых дома, на которые может перекинутmся огонь. А местные жители сообщают, что над помещением самого автосервиса, на втором этажи были жилые комнаты, где могут находится люди.

В 9:11 пожар был локализован. Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

В 9:11 пожар был локализован.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

По официальным данным, общая площадь горения в автосервисе в Мурино составила 400 кв. м. Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

По официальным данным, общая площадь горения в автосервисе в Мурино составила 400 кв. м.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Спасатели больше часа тушили возгорание в автосервисе в Мурино под Петербургом.Артем КИЛЬКИН

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