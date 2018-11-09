Пожар на севере Петербурга: Над Мурино стоит столб черного дыма
Клубы черного дыма, столбом поднимающиеся в небо, напугали жителей Мурино утром 9 ноября. Неподалеку от метро «Девяткино» вспыхнул автосервис. Инцидент произошел около 8:00, когда горожане собирались на работу.
В Мурино горит автосервис: Очевидцы сняли видео.
- Серьезный пожар. Сначала был виден черный дым, а потом стало понятно, что горит шиномонтаж, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». – На место приехала скорая.
Пожарные тоже прибыли и начали тушить, но близко подступиться к огню не могут, так как там что-то взрывается внутри автосервиса.
В Девяткино горит автосервис.Видео: "Комсомольская правда - Санкт-Петербург"
Очевидцы в соцсетях пишут, что кроме самого здания шиномонтажа, горят и четыре машины, стоявшие по соседству. Рядом с местом пожара находятся два частных жилых дома, на которые может перекинутmся огонь. А местные жители сообщают, что над помещением самого автосервиса, на втором этажи были жилые комнаты, где могут находится люди.
В 9:11 пожар был локализован.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
По официальным данным, общая площадь горения в автосервисе в Мурино составила 400 кв. м.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Спасатели больше часа тушили возгорание в автосервисе в Мурино под Петербургом.Артем КИЛЬКИН