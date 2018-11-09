СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-09T12:03:15+03:00

Съезд с Парашютной улицы на КАД закроют на сутки. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Изменить размер текста: A A

Петербургская Кольцевая автодорога, давно ставшая притчей во языцех из-за постоянного ремонта, в очередной раз «порадовала» городских автомобилистов. На сутки перекрывается съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД.

- с 8:00 10 ноября по 8:00 11 ноября 2018 года данный участок будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Причиной для ограничений станут работы по ликвидации колейности. Для информирования водителей будут установлены знаки, световая сигнализация, а также специальные ограждения.

Петербургских автомобилистов убедительно просят следить за дорожной обстановкой и выбирать маршруты следования, чтобы не уткнуться в «кирпич». В УПРДОРе приносят извинения за неудобства, но, в конце концов, водители должны и сами понимать, что ремонт, как бы он не действовал на нервы, делается для их же пользы.