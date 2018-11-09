2018-11-09T11:58:46+03:00
Происшествия

В Ленобласти поймали водителя, насмерть сбившего 10-летнюю девочку

59-летний мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения
Петр КИБЕР
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В Ленобласти поймали водителя, насмерть сбившего 10-летнюю девочку.В Ленобласти поймали водителя, насмерть сбившего 10-летнюю девочку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Полиция Ленинградской области задержала водителя, который накануне в поселке Подпорожье насмерть сбил 10-летнего ребенка. Мужчину 1959 года рождения установили по номеру автомобиля и задержали по месту жительства.

- 59-летний водитель «Шевроле Нивы» в момент ДТП предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомн6им, что трагедия произошла вечером 8 ноября у дома номер 27 по улице Ленина в Подпорожье. Внедорожник, не останавливаясь, сбил 10-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, на котором нет светофора. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Сейчас водитель машины задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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