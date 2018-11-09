2018-11-09T12:25:01+03:00
Общество

Петербургские депутаты хотят оградить детей от «взрослой» рекламы по ТВ

Поправки в федеральный закон уже одобрили на заседании профильной комиссии ЗакСа
Петр КИБЕР
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Петербургские депутаты хотят оградить детей от «взрослой» рекламы по ТВ.Петербургские депутаты хотят оградить детей от «взрослой» рекламы по ТВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Мало кто из петербуржцев, да и всех россиян, сможет признаться в большой любви к рекламе. Она, как кажется, заполонила все телеканалы страны. Но самое неприятное, что ролики «впихивают» и в детские программы. Депутаты Заксобрания Северной столицы озаботились нравственным здоровьем малышей и решили поменять закон.

- Реклама в детских программах и мультфильмах для рекламодателей давно стала настоящей «золотой жилой», - приводит слова депутата Дениса Четырбока его пресс-служба.

По мнению парламентария, дети наиболее восприимчивы к тому, что им показывают по ТВ. И когда малыш с интересом смотрит мультфильм или передачу, а ее вдруг прерывают рекламой, это «зомбирует» неокрепшее сознание ребенка.

Но опаснее всего ролики, предлагающие лекарства или народную медицину. Этим, производители приучают детей к своей продукции. Депутаты хотят запретить продвигать «взрослые» товары и услуги через передачи для малышей.

Соответствующие поправки уже рассмотрены комиссией ЗакСа и внесены в федеральный закон «О рекламе». Теперь инициативу должны рассмотреть в Москве.

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