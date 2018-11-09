Звезды и политики высадят именные клены в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-09T12:39:54+03:00

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Петербург станет еще зеленее. Вдоль набережной реки Оккервиль рядом с Ледовым дворцом сегодня, 9 ноября, «Звездный десант» высадит красивые клены.

- Мы хотим высадить больше 10 деревьев, - рассказали организаторы акции. – Все высаженные деревья на нашей алее будут именные. Появится дерево имени врио губернатора Петербурга Александра Беглова, дерево имени эстрадного певца Альберта Ассадулина, которому в этом году исполнилось 70 лет, и в честь других известных личностей, которые так или иначе связаны с Северной столицей.

Гости мероприятия смогут наблюдать за работой артистов и политиков со стороны. Рядом с каждым высаженным деревом появится табличка с именем человека, который дал ему новую жизнь. А после озеленения для всех гостей состоится концерт. Организаторы надеются, что эта акция будет проходить каждый полгода, а Санкт-Петербург с каждым годом будет все красивее.