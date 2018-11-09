2018-11-09T12:41:17+03:00
Происшествия

Грибную поляну в Колпино залило сточными водами из Большой Ижорки

Как канализационные отходы попали в саму реку – выясняют в Росприроднадзоре
Петр КИБЕР
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Грибную поляну в Колпино залило сточными водами из Большой Ижорки.Грибную поляну в Колпино залило сточными водами из Большой Ижорки.Фото: Юрий СИЗОВ
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Любимая жителями Колпино грибная поляна превратилась в зловонное болото. Люди, решившие по осени погулять по лесу в поисках подмерзших сыроежек и подберезовиков, нашли лишь обильные стоки из канализации. Горожане пошли с жалобой в Росприроднадзор.

- Прибывшие на место инспекторы подтвердили факт нарушения и обнаружили сброс сточных вод непосредственно в реку Большая Ижорка, - сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Петербургу.

Дальнейшая проверка показала, что загрязнением природы занимается общество с ограниченной ответственностью «Биосистема». Именно с его производственной площадки грязь, минуя очистные сооружения, стекала прямо в воды реки.

Сейчас все документы, подтверждающие нарушение, собраны и переданы в природоохранную прокуратуру. За предприятием установлен надзор.

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