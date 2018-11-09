Проект реконструкции «Новой Голландии» признали лучшим в Европе

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-09T13:39:21+03:00

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Реконструкция «Новой Голландии» в Петербурге признана лучшим международным проектом среди всех, которые были представлены на суд строгого жюри Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками.

- За выдающееся участие инвестора, тесное сотрудничество всех участников проекта, а также работу по восстановлению памятника архитектуры - говорится в решении экспертного совета премии, – сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Награду вручили 8 ноября, в Лейпциге в рамках крупнейшей европейской реставрационной выставки DENKMAL. Петербург представляли вице-губернатор города Игорь Албин, глава комитета оп охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, а также застройщики «Новой Голландии» и подрядчики.

- Когда-то император Петр Великий задумал город как «окно в Европу», сегодняшний Петербург мы позиционируем как «парадные ворота» в Россию, - сказал после награждения Албин.