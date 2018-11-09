Студенческие спортивные лиги смогут получать деньги из бюджета Петербурга

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-09T14:00:02+03:00

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Инициативная группа депутатов петербургского ЗакСа предложила финансировать студенческие спортивные лиги из бюджета города. Авторами документа стали Денис Четырбок, Юрий Авдеев, Александр Ваймер и Евгений Никольский. Их предложение уже поддержала комиссия по законодательству.

- Студенческие лиги очень популярны среди молодежи, но им приходится существовать на свои средства, а помощь из городской казны они получать не могут. Эту ситуацию надо исправить, - приводит слова Дениса Четырбока его пресс-служба.

По мнению народного избранника, молодежный порт необходимо развивать, чтобы прививать здоровый образ жизни подрастающему поколению. И поддержка города поможет студенческим лигам стать популярнее.

Напомним, что на данный момент в России существует 14 лиг по таким видам спорта, как: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, большой теннис, бокс и другим.