2018-11-09T14:00:02+03:00
Общество

Студенческие спортивные лиги смогут получать деньги из бюджета Петербурга

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутаты Заксобрания города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Студенческие спортивные лиги смогут получать деньги из бюджета Петербурга.Студенческие спортивные лиги смогут получать деньги из бюджета Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Инициативная группа депутатов петербургского ЗакСа предложила финансировать студенческие спортивные лиги из бюджета города. Авторами документа стали Денис Четырбок, Юрий Авдеев, Александр Ваймер и Евгений Никольский. Их предложение уже поддержала комиссия по законодательству.

- Студенческие лиги очень популярны среди молодежи, но им приходится существовать на свои средства, а помощь из городской казны они получать не могут. Эту ситуацию надо исправить, - приводит слова Дениса Четырбока его пресс-служба.

По мнению народного избранника, молодежный порт необходимо развивать, чтобы прививать здоровый образ жизни подрастающему поколению. И поддержка города поможет студенческим лигам стать популярнее.

Напомним, что на данный момент в России существует 14 лиг по таким видам спорта, как: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, большой теннис, бокс и другим.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередную партию жирбергов выловили в канализации Петербурга
Губернатор Петербурга сократил дефицит бюджета города за 2018 год на 18 миллиардов рублей
Мохноногого сыча спасли бдительные петербуржцы
На ликвидацию пожара в шиномонтаже в Мурино понадобилось пять часов
Водителя «Рендж Ровера», изрезавшего шофера школьного автобуса на глазах у детях, отправили в колонию
В Ленобласти отцу грозит 7 лет колонии за избиение своего 9-летнего сына
Директор «Бамбук тура» получила условный срок за обман клиентов
В Ленинградской области ФСБ задержала чиновника Росрыболовства за браконьерство
Проект реконструкции «Новой Голландии» признали лучшим в Европе
Число погибших в пожаре на шиномонтаже увеличилось до пяти
Грибную поляну в Колпино залило сточными водами из Большой Ижорки
Звезды и политики высадят именные клены в Петербурге
Петербургские депутаты хотят оградить детей от «взрослой» рекламы по ТВ
В Ленобласти поймали водителя, насмерть сбившего 10-летнюю девочку
Съезд с Парашютной улицы на КАД закроют на сутки
В Петербурге установят памятную доску в честь первой женщины-водолаза
Пожар на севере Петербурга: Над Мурино стоит столб черного дыма
На проспекте Обуховской обороны иномарка протаранила микроавтобус «Вестей»
Прогноз погоды в Петербурге на 9 ноября: Последний рабочий день недели будет прохладным и дождливым
Водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку в Ленинградской области и скрылся с места ДТП
В "Пулково" застряли пассажиры семи рейсов Санкт-Петербург - Минск
В матче 8 ноября против "Бордо" "Зенит" сыграет в пять защитников
Прокуроры приехали на Северный форт Кронштадта искать пропавшие пушки
КХЛ согласовала встречу СКА и ЦСКА на стадионе «Зенита»
Смольный уличили в незаконных контрактах на полмиллиарда рублей
Одного из спасателей после крушения Ан-2 под Архангельском доставили в больницу с инфарктом
Депутаты просят Беглова не сносить СКК