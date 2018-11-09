Студенческие спортивные лиги смогут получать деньги из бюджета Петербурга
Инициативная группа депутатов петербургского ЗакСа предложила финансировать студенческие спортивные лиги из бюджета города. Авторами документа стали Денис Четырбок, Юрий Авдеев, Александр Ваймер и Евгений Никольский. Их предложение уже поддержала комиссия по законодательству.
- Студенческие лиги очень популярны среди молодежи, но им приходится существовать на свои средства, а помощь из городской казны они получать не могут. Эту ситуацию надо исправить, - приводит слова Дениса Четырбока его пресс-служба.
По мнению народного избранника, молодежный порт необходимо развивать, чтобы прививать здоровый образ жизни подрастающему поколению. И поддержка города поможет студенческим лигам стать популярнее.
Напомним, что на данный момент в России существует 14 лиг по таким видам спорта, как: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, большой теннис, бокс и другим.