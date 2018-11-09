В Ленинградской области ФСБ задержала чиновника Росрыболовства за браконьерство

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-09T14:33:34+03:00

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Сотрудники регионального управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели под Кингисеппом операцию по поимке банды браконьеров. Рыбаки незаконно ловили дорогую рыбу из семейства лососевых. Но самое интересное, что покрывал криминальный промысел чиновник из Росрыболовства.

- Следственное управление СК России завело уголовное дело в отношении сотрудника отдела рыбоохраны по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», - сообщает пресс-служба УФСБ.

Теперь предприимчивому чиновнику и его подельникам, которые вылавливали атлантического лосося, он же в просторечии семга, а также другую рыбу, грозит до четырех лет тюремного заключения.

Стоит напомнить, что в Ленинградской области добыча семги запрещена везде, кроме специально выделенных водоемов, и всем, кроме спортсменов, отпускающих пойманную рыбу.