Директор «Бамбук тура» получила условный срок за обман клиентов

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-09T14:54:01+03:00

Предприимчивая мошенница выманила у петербуржцев больше 3 миллионов рублей

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Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор Татьяне Макеевой, которая будучи руководителем фирмы «Бамбук тур» обманула доверчивых петербургских путешественников на 3 с лишним миллиона рублей.

- Обвиняемая заключала договоры на предоставление туристических услуг и преднамеренно не исполняла взятые на себя обязательства, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В переводе с юридического языка это означает, что предприимчивая бизнес-леди, уже собирая деньги с желавших поехать в отпуск петербуржцев, заранее знала: путешествий не будет.

Так, начиная с 2015 года, по ее вине сорвались туры в Тайланд, Вьетнам, Тунис, Турцию, Кипр, Черногорию, Симферополь и на Кубу. Больше всего от деятельности директора «бамбук тура» пострадал клиент, отдавший почти 700 тысяч рублей за элитный отдых на острове Свободы.

Сама подсудимая вину не признала, обвинив во всем «проклятый» экономический кризис. Суд не внял доводам женщины и назначил ей три года, правда, условно.