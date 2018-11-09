В Ленобласти отцу грозит 7 лет колонии за избиение своего 9-летнего сына

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-09T15:17:53+03:00

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В Ленинградской области силовики задержали чересчур строгого 30-летнего отца. Мужчина постоянно избивал своего 9-летнего сына руками и ремнем по голове и телу. В итоге об издевательствах над ребенком узнали следователи, которые изумились способом воспитание ребенка.

- Мужчина заявил, что систематически бил ребенка в воспитательных целях, - рассказывают в СУ СКР по Ленобласти. - Избиения продолжались с июня по сентябрь 2018 года. Ребенок получил телесные повреждения.

Сейчас на горе-отца уже возбудили уголовное дело по статье "Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Мужчина задержали. В ближайшее время следователи должнвы решить, нужно ли брать родителя под арест.

За избиение ребенка мужине грозит до 7 лет колонии.