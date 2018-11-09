Водителя «Рендж Ровера», изрезавшего шофера школьного автобуса на глазах у детях, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-09T15:44:58+03:00

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43-летний бизнесмен из Петербурга Ализаде Мустафаев напал на водителя автобуса, когда тот вез на экскурсию 24 школьников из 4 класса. Ребятня ехала в музейный комплекс «Вселенная воды», но вместо увлекательного рассказа эскурсовода, дети стали свидетелями настоящего кровавого боевика. Мустафаев остановил школьного шофера на своем «Рендж Ровера» и вместе со своей подругой напал с ножом на 29-летнего Карима. В бешенстве предприниматель втыкал нож в свою жертву снова и снова, в это время его приятельница добивала водителя. Весь этот ужас происходил на глазах у детей.

После кровавых разборок коммерсант вместе с подругой скрылся с места происшествия. А водителя шокльного автобуса доставили в больницу в тяжелом состоянии. К счастью, он выжил. Вскоре поймали и самого Мустафаева вместе с его спутницей.

На суде коммерсант заявил, что он примерный семьянин и воспитывает двоих детей. Но это не впечатлило судью. И того взяли под арест. Поначалу следователи возбудили уголовное по статье "Покушение на убийство". Но суд решил, что у Мустафаева не было умысла убивать. Поэтому статью переквалифицировали в причинение тяжкого вреда здоровью.

- Мустафаев вину признал, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Полностью возместил ущерб. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года колонии общего режима.

Подуругу коммерсанта ранее приговорили к 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.