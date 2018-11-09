На ликвидацию пожара в шиномонтаже в Мурино понадобилось пять часов

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-09T15:47:16+03:00

На шиномонтаже в Мурино погибли пять человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Под Санкт-Петербургом во Всеволжском районе утром 9 ноября работали десятки спасателей: сильный пожар в шиномонтаже на улице Веселая в Мурино начался в 8.23. Пламя быстро распространилось на надстроку здания, где жили люди. В итоге пять человек погибли. Сотрудники ГУ МЧС по Ленобласти до сих пор разбирают завалы и не исключено, что число жертв может увеличиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/677005" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Мурино: утром 9 ноября загорелся автосервис.Видео: Комсомольская правда

- В 13.25 пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области и Санкт-Петербурга завершили работы по ликвидации пожара, - сообщили в ведомстве. - Работа осложнялась тем, чот в горящем здании находились 15 газовых баллонов, один из которых взорвался. Тем не менее благодая профессионализму огнеборцев удалось предовратить распространение огня на соседние здания и спасти двоих человек.

По официальным данным, общая площадь горения в автосервисе в Мурино составила 400 кв. м.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Пострадавшие госпитализированы, с ними работают психологи. Здание СТО сгорело полностью, площадь пожара составила 400 кв.м.