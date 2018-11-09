Мохноногого сыча спасли бдительные петербуржцы

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-09T16:56:47+03:00

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В Петербурге живут не только самые культурные люди, но еще и весьма сердобольные. Сегодня они спасли жизнь краснокнижной птице. Несчастного мохноногого сыча они обнаружили во дворе одного из домов по улице Маяковского. Поняв, что испуганному пернатому срочно нужна помощь, они вызвали специалистов из Комитета по природопользованию.

- Мохноногий сыч занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга, - отметили сотрудники Комитета. - Осмотрев пернатого хищника, его отправили в центр реабилитации диких животных «Сирин», где ему будет оказана помощь.

Птичке предстоит серьезное лечение, ведь ветеринары ему уже поставили диагноз - черепно-мозговая травма.

- Сычу будет назначено лечение, пока он останется в центре под наблюдением ветеринаров, - добавили в Комитете. - Как только здоровье птицы будет восстановлено, ее выпустят в естественную среду обитания.

Инспекторы Комитета по природопользованию напоминают. Если вы обнаружили животных или птиц, попавших в беду в Петербурге, позвоните по тел.: 417-59-28 и сообщите об этом специалистам.