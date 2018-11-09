2018-11-09T17:06:12+03:00
Экономика

Губернатор Петербурга сократил дефицит бюджета города за 2018 год на 18 миллиардов рублей

Дефицит составит 35 миллиардов рублей
Роман ЛЯЛИН
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Александр Беглов изменил бюджет городаАлександр Беглов изменил бюджет городаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Петербурег внесли изменения в проект бюджета города на 2018 год. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов решил сократить расходы и увеличить доходы.

- Общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год увеличен на 14,5 миллиардов рублей, - сообщают в Смольном. - По налоговым и неналоговым доходам эта сумма увеличена на 9,6 миллиардов рублей, по безвозмездным поступлениям - на 4,9 миллиарда рублей, 4,5 миллиарда из которых - из федерального бюджета.

Расходы, тем временем, сокращены на 3,4 миллиарда рублей. В итоге общий дефицит бюджета сократили на 17,9 миллиардов рублей. А это значит, что доходы города составят 553,2 миллиардов рублей, расходы - 588,2 миллиардов рублей. Общий дефицит будет равен 35 миллиардам рублей.

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