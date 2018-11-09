Очередную партию жирбергов выловили в канализации Петербурга

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-09T17:19:12+03:00

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Жирберги - настоящая головная боль Водоканала. За последние пару месяцев сотрудникам предприятия приходилось несколько раз выезжать на устранение серьезных засоров. Ведь жирберги - это тошнотворная субстанция из ветоши и жира, из-за которой происходят закупорки на сетях водоотведения. До этого, напомним, жирбергов уничтожали в конце августа.

- Скопление посторонних предметов - тряпок в застывшем жире - создало угрозу вытекания сточных вод на поверхность в районе парковки у торгового центра на улице Караваевской, 23, - рассказали сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». - Пришлось временно остановить работу канализационной насосной станции «4-я перекачка».

Аварийная бригада произвела откачку сточной жидкости из канализационного колодца, после чего сотрудники предприятия вручную извлекли ком тряпок, которые кто-то выбросил в люк или смыл в систему водоотведения.

Работы заняли полтора часа. В связи с участившимися случаями появления жирбергов в канализации, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает горожанам, что мусоропровод и трубопровод – разные вещи!