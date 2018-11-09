В Петербурге к Новому году установят четыре тысячи елей на вазонах

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-09T18:29:43+03:00

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Петербург к Новому году украсят ели. Хвоя появится на площадях и набережных города. Среди них - Исаакиевская площадь, Английская набережная, Малая Садовая улица и другие площадки.

- Хвойные композиции появятся на 46 адресах, - поясняют в администрации города. - Срезка ели для предновогоднего оформления – это деревья порослевого происхождения, взошедшие на противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Эти деревья удаляют во время прочистки, их запрещается использовать в качестве саженцев. В городских садах и скверах самосевные растения не высаживаются, по ГОСТам для этого используются только деревья, специально выращенные на базе питомнических хозяйств.

Всего в городе появится более четырех тысяч елей. Хвоя простоит в вазонах до самой весны.