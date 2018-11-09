2018-11-09T19:31:20+03:00
Общество

В Петербург спецбортом МЧС доставили тяжелобольных детей

Малышей встречали психологи
Роман ЛЯЛИН
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Детей доставили в Петербург Фото: МЧСДетей доставили в Петербург Фото: МЧС
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В Петербург из Ростова-на-Дону доставили двоих тяжелобольных детей. Малышей перевозили сотрудники МЧС на самолете ИЛ-76 МЧС. На борту было 11 мальчиков и девочек. Остальных доставят в Москву.

- Детям нужна срочная высококвалифицированная медицинская помощь, - сообщают в МЧС. - Маленьких пациентов встречали сотрудники МЧС, психологи и медики. На "скорой помощи" они были доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. Детей сопровождали сотрудники ГИБДД.

На самолете было современное медицинское оборудование, которое повзволяло оказывать помощь прямо в полете. К слову, спасателям помогал фонд Доктора Лизы.

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