После пожара в Ленобласти, где погибли пять человек, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-09T20:03:33+03:00

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Пожар в Мурино произошел ранним утром. К месту просшествия сразу же съехались сотрудники МЧС. Спасатели начали разгребать завалы и наткнулись на тела пятерых человек. Об их личностях силовики до сих пор не сообщают.

- Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщают следователи. - После тушения пожара тела были найдены на втором и третьем этаже. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Сейчас следователи выясняют причины пожара. Известно, что в доме, где произошло ЧП, могло быть общежитие. Дом выгорел полность. Во время пожара взорвался газовый баллон.