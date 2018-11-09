2018-11-09T20:04:54+03:00
Происшествия

После пожара в Ленобласти, где погибли пять человек, возбудили уголовное дело

Еще двое пострадавших находятся в больнице
Роман ЛЯЛИН
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Следователи устанавливают личности погибшихСледователи устанавливают личности погибшихФото: Артем Килькин
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Пожар в Мурино произошел ранним утром. К месту просшествия сразу же съехались сотрудники МЧС. Спасатели начали разгребать завалы и наткнулись на тела пятерых человек. Об их личностях силовики до сих пор не сообщают.

- Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщают следователи. - После тушения пожара тела были найдены на втором и третьем этаже. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Сейчас следователи выясняют причины пожара. Известно, что в доме, где произошло ЧП, могло быть общежитие. Дом выгорел полность. Во время пожара взорвался газовый баллон.

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