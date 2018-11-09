В ДТП с полицейским «УАЗ» в Ленобласти один человек погиб, трое пострадали

СЕГОДНЯ 21:01 2018-11-09T21:03:20+03:00

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Смертельная авария с участием полицейского автомобиля произошла на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в Ломоносовском районе Ленобласти. Как сообщают в полиции, 61-летний водитель иномарки «Рено» выехал на встречку и столкнулся со служебным «УАЗ», в котором ехали трое стражей порядка.

- В аварии водитель «Рено» скончался на месте происшествия, двое его пассажиров с травмами госпитализированы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Один из сотрудников полиции также получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые уже организовали служебную проверку.