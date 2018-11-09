После столкновения с полицейским УАЗом в Ленобласти погиб водитель "Рено Логан"

9 Нояб. 22:29 2018-11-09T22:29:12+03:00

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Метрах в 50 от поста ДПС в Лебяжьем Ломоносовского района в пятницу вечером столкнулись "Рено Логан" и УАЗ "Патриот". Причем второй автомобиль - полицейский.

- "Логан" пролетел стоп-линию и пошел на обгон, в итоге влетел в машину полиции. Авария в сторону Питера, - пишет в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" Елена Степанова.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП со служебным автомобилем. По предварительной информации, авария случилась около пяти часов вечера на автодороге "Санкт-Петербург - Ручьи".

- "Рено" под управлением 61-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным УАЗом, в котором находились трое сотрудников полиции. Водитель легковушки погиб на месте, двое его пассажиров госпитализированы. госпитализирован также один из сотрудников полиции, - сообщают в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Проводится проверка, уточняются все обстоятельства аварии.