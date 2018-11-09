2018-11-09T23:00:25+03:00
Общество

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту загрязнения реки Славянки

Из-за токсичных сбросов погибла рыба
Елена МОЛОДКИНА
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Природоохранная прокуратура хочет возбудить уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"Природоохранная прокуратура хочет возбудить уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"
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О загрязнении реки Славянки в Санкт-Петербурге стало известно в октябре. Вскоре выяснили виновника.

- Установлено, что источником загрязнения водного объекта является выпуск ОбщМет, эксплуатируемый "Водоканалом Санкт-Петербурга". В ходе обследования канализационных сетей специалистами "Водоканала" был зафиксирован факт несанкционированного сброса в дождеприемный колодец на Северном проезде вязкого вещества, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Результаты лабораторных исследований показали наличие в пробах высоких концентраций тяжелых металлов и нефтепродуктов. Отмечается также, что от токсичного воздействия в реке погибла рыба.

Теперь природоохранная прокуратура требует возбудить уголовное дело.

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