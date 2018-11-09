Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту загрязнения реки Славянки
О загрязнении реки Славянки в Санкт-Петербурге стало известно в октябре. Вскоре выяснили виновника.
- Установлено, что источником загрязнения водного объекта является выпуск ОбщМет, эксплуатируемый "Водоканалом Санкт-Петербурга". В ходе обследования канализационных сетей специалистами "Водоканала" был зафиксирован факт несанкционированного сброса в дождеприемный колодец на Северном проезде вязкого вещества, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Результаты лабораторных исследований показали наличие в пробах высоких концентраций тяжелых металлов и нефтепродуктов. Отмечается также, что от токсичного воздействия в реке погибла рыба.
Теперь природоохранная прокуратура требует возбудить уголовное дело.