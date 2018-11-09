2018-11-09T23:47:55+03:00
Общество

Ночные автобусы прекращают движение по Санкт-Петербургу

Они снова выйдут на дороги в новогоднюю ночь
Елена МОЛОДКИНА
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На смену летним автобусам приходят зимниеНа смену летним автобусам приходят зимниеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В эти выходные регулярное движение по ночным маршрутам, которые дублируют станции метро, заканчивается. Вместе с ними прекращает свою работу ночной поезд-челнок от "Адмиралтейской" до "Спортивной". Как сообщают в Комитете по транспорту, в следующий раз ночные автобусы выйдут на маршрут только в новогоднюю ночь.

Вместе с тем с 10 ноября возобновляют свое движение так называемые "зимние" автобусные маршруты номер 469А и 475А. Автобус номер 475 А едет от конечной остановки "Колпино" до "Поселка Приладожский". Автобус номер 475 поедет по выходным от "Колпино" до "Садоводство Восход - 1".

Также с 16 ноября по выходным начнет ходить маршрут номер 469 от "Метро "Дабенко" до "Садоводства Восход-1". И возобновляет движение автобусный маршрут №469А от метро "Дыбенко" до поселка Приладожский.

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