Учитель года, заявивший об утечке заданий ЕГЭ, проиграл суд Рособрнадзору

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-10T11:53:59+03:00

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Петербургский преподаватель математики и физики Дмитрий Гущин, который стал Учителем года в 2007 году, а в 2016-ом был уволен якобы за то, что отказался подделывать оценки ученикам, проиграл суд Рособрнадзору. Ведомство подало на педагога иск о защите деловой репутации из-за его заявлений об утечке в сеть заданий ЕГЭ по математике и химии.

С самого начала Рособрнадзор воспринял заявления Гущина как провокацию: официально никаких сбоев не было. В начале июня ведомство пригрозило педагогу судом. На это учитель года парировал: «Сотни подтверждений от выпускников и учителей не в счет, а кто не согласен, того под суд. Прекрасно!». И добавил, что ему есть что сказать Фемиде.

Вчера, 9 сентября, в Дорогомиловском районном суде Москвы прошло последнее заседание. Фемида встала на сторону Рособрнадзора.

– Судья решила решить, что утечек на ЕГЭ-2018 не было, информацию об этом нужно стереть, а свидетельские показания, нотариальные документы, подтверждения школьников, мнение учителей и прочее честное правосудие вам тут не надо искать, – прокомментировал Гущин итог процесса.

Останавливаться учитель не намерен: готовится к апелляции. И даже если он не выиграет, «хорошо, что о летней утечке не забыли».