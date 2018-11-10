Появились фото и видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-10T16:36:37+03:00

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Появились последние кадры гипермаркета «Лента» в Петербурге, который пережил страшный пожар и обрушение крыши.

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге: спасатели разбирают завалы.

На данный момент открытое горение ликвидировали. Но тлеть продолжают примерно двести квадратных метров завалов.

Дымом затянуло всю округуФото: Артем КИЛЬКИН

Известно, что из-за пожара никто – ни покупатели круглосуточного магазина, ни его работники – не пострадал. При этом один из сотрудников, по данным ГУ МЧС по Петербургу, повредил позвоночник во время эвакуации.

Видео пожара гипермаркета Лента в Петербурге 10 ноября 2018 года.

Горение началось с торгового зала, а затем огонь быстро охватил 4 800 квадратных метров помещений и крыши. В результате кровля рухнула, площадь обрушения составила 3 200 «квадратов».

Из магазина спаслись восемьсот человекФото: Артем КИЛЬКИН

Из здания спаслись восемьсот человек, при этом последнюю сотню вывели пожарные.

От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН

Причины пожара пока неизвестны, но, по одной из версий, дело может быть в электропроводке или в неисправном магазинном оборудовании.

800 человек были эвакуированы из горящего гипермаркета Лента в Петербурге.

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге

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