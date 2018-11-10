Появились фото и видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Появились последние кадры гипермаркета «Лента» в Петербурге, который пережил страшный пожар и обрушение крыши.
Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге: спасатели разбирают завалы.
На данный момент открытое горение ликвидировали. Но тлеть продолжают примерно двести квадратных метров завалов.
Дымом затянуло всю округуФото: Артем КИЛЬКИН
Известно, что из-за пожара никто – ни покупатели круглосуточного магазина, ни его работники – не пострадал. При этом один из сотрудников, по данным ГУ МЧС по Петербургу, повредил позвоночник во время эвакуации.
Видео пожара гипермаркета Лента в Петербурге 10 ноября 2018 года.
Горение началось с торгового зала, а затем огонь быстро охватил 4 800 квадратных метров помещений и крыши. В результате кровля рухнула, площадь обрушения составила 3 200 «квадратов».
Из магазина спаслись восемьсот человекФото: Артем КИЛЬКИН
Из здания спаслись восемьсот человек, при этом последнюю сотню вывели пожарные.
От магазина осталась гора обгоревших стройматериаловФото: Артем КИЛЬКИН
Причины пожара пока неизвестны, но, по одной из версий, дело может быть в электропроводке или в неисправном магазинном оборудовании.
800 человек были эвакуированы из горящего гипермаркета Лента в Петербурге.
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Пожар в гипермаркете Лента в Петербурге
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