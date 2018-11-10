2018-11-10T13:14:07+03:00
Звезды

Министр культурного наследия Италии приедет в Петербург на выставку о Помпеях

Италия – почетный гость предстоящего Международного культурного форума
Анна ПОСЛЯНОВА
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Экспозицию собрали благодаря партнерству с итальянскими властями и археологическим музеем НеаполяЭкспозицию собрали благодаря партнерству с итальянскими властями и археологическим музеем НеаполяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Альберто Бонисоли приедет в Петербург 15 ноября, чтобы побывать на выставке в Эрмитаже. Ее посвятят разрушенному городу Помпеи. Экспозицию собрали благодаря партнерству с итальянскими властями и археологическим музеем Неаполя.

В этом году Италия – почетный гость форума. Как сообщают в министерстве, Бонисоли планирует пробыть в Петербурге два дня. Кроме посещения выставки, министр поучаствует в круглом столе в рамках Международного культурного форума.

17 ноября пройдет масштабная конференция «Россия – Италия: диалог культур», которая разделится на четыре дискуссии: «Россия и Италия в европейском контексте», «Визуальный образ межкультурного диалога», «Кинодиалог: параллели и пересечения» и «Открыть «другого»: два века литературного притяжения». В числе спикеров – девять именитых итальянских профессоров.

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