Министр культурного наследия Италии приедет в Петербург на выставку о Помпеях

СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-10T13:14:07+03:00

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Министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Альберто Бонисоли приедет в Петербург 15 ноября, чтобы побывать на выставке в Эрмитаже. Ее посвятят разрушенному городу Помпеи. Экспозицию собрали благодаря партнерству с итальянскими властями и археологическим музеем Неаполя.

В этом году Италия – почетный гость форума. Как сообщают в министерстве, Бонисоли планирует пробыть в Петербурге два дня. Кроме посещения выставки, министр поучаствует в круглом столе в рамках Международного культурного форума.

17 ноября пройдет масштабная конференция «Россия – Италия: диалог культур», которая разделится на четыре дискуссии: «Россия и Италия в европейском контексте», «Визуальный образ межкультурного диалога», «Кинодиалог: параллели и пересечения» и «Открыть «другого»: два века литературного притяжения». В числе спикеров – девять именитых итальянских профессоров.