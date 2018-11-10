Накануне Нового года по Петербургу пробегут Деды Морозы

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-10T14:00:36+03:00

В праздничном забеге примут участие пять тысяч «волшебников»

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Толпа людей в красных шапках и с седыми бородами пронесется по Северной столице незадолго до боя курантов. Международный забег Дедов Морозов пойдет в Петербурге уже в третий раз. В этом году организаторы ожидают пять тысяч участников.

– Старт забегу даст Дед Мороз из Великого Устюга, – сообщают организаторы. – Цель – подарить друг другу незабываемые эмоции, ощущение восторга и трепета, как в детстве.

Желающие пробежаться в новогодней команде должны зарегистрироваться с 14 по 18 декабря. Сам забег наметили на 22 декабря.

Основная дистанция – два километра, детская – триста метров. Взрослыми Дедушками считаются бегуны старше четырнадцати лет, на малую дистанцию пускают деток от четырех лет.

Новогодняя колонна стартует от арки Главного Штаба, обогнет Александрийский столп, промчится по Адмиралтейскому проспекту, обогнет Исаакий и тем же путем вернется на Дворцовую.