Петербург стал первым в рейтинге мест для молодежного туризма

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-10T14:16:12+03:00

Рейтинг составили специально к Всемирному дню молодежи, который отмечают сегодня, 10 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти половина молодых путешественников предпочитают город на Неве Сочи, Ялте и Байкалу

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Очередная награда в туристической копилке Петербурга: культурная столица стала самым притягательным местом для молодых путешественников России. К Неве тянет каждого второго вояжера.

– Молодежный туризм – это самостоятельные поездки молодых людей и студентов от шестнадцати до 29 лет с целью узнать мир и получить жизненный опыт, а также с целью обучения, – объясняют в аналитическом агентстве «ТурСтат». – По нашим данным, молодежный туризм в России – это более пяти миллионов путешественников, состоящих из поколений миллениалов, родившихся в девяностых, и сентенниалов, родившихся после 2000 года.

Рейтинг лучших направлений молодежного туризма составили специально к Всемирному дню молодежи, который отмечают сегодня, 10 ноября.

Петербург занял первое место: его предпочитают 46 процентов опрошенных молодых людей. На втором месте – Байкал и Сочи с пятнадцатью процентами голосов. Замыкают тройку Ялта с Крымом и Алтай, у обоих – по двенадцать процентов голосов.