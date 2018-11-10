Мошенница украла у завуча школы в Колпине почти миллион в швейцарской валюте

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-10T14:36:30+03:00

Газету с «очищенными» деньгами развернули через три дня, как и завещала «гадалка» Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Экстрасенс» оставила 61-летнего завуча колпинской школы без сбережений. Мошенница пришла в квартиру на Заводском проспекте еще 6 ноября и предложила 83-летней матери педагога «снять порчу». Естественно, с денег.

– Пенсионерка принесла «очистить» сбережения дочери, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Злоумышленница завернула их в газету, начала что-то шептать и делать пассы руками. Затем воровка ушла, приказав не разворачивать бумагу три дня.

В газете оказались двенадцать тысяч швейцарских франков, то есть более восьмисот тысяч рублей. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, хозяйка денег обратилась в полицию лишь 9 ноября. То есть газету развернули через три дня, как и завещала «гадалка».

Полиция завела на «колдунью» уголовное дело, сейчас ее ищут. За мошенничество в крупном размере женщине грозит до шести лет за решеткой.