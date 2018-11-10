На Лиговском закрыли притон с «ночными бабочками»

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-10T15:04:49+03:00

Самого организатора интимных утех поймать пока не удалось Фото: Евгения ГУСЕВА

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Бордель обнаружили в центре культурной столицы, на Лиговском проспекте на углу с Рязанским переулком. «Офис» с проститутками закрыли в доме №121. В том же здании работают несколько кафе и мини-гостиница.

Дореволюционное здание известно как Доходный дом Михайловых. Когда-то оно принадлежало богатому торговцу овсом, его супруге и трем дочерям.

– В притоне находились четыре гражданки, непосредственно оказывающие «услуги», – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В отношении них были составлены административные протоколы за занятие проституцией.

Российский закон наказывает жриц любви лишь штрафом от полутора тысяч до двух тысяч рублей. Самого же организатора интимных утех, которому грозит уголовная статья и пять лет тюрьмы за организацию занятием проституцией, застать на «работе» не удалось.